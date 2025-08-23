В Красноярском крае медведь перегородил дорогу машине

На трассе перед спуском в Богучаны водитель снял на видео медведя, который вышел на дорогу и преградил проезд машине. Кадры оказались в распоряжении 360.ru.

На записи видно, как зверь стоит на проезжей части и смотрит на автомобиль, освещенный фарами. В салоне слышны голоса водителя, женщины и ребенка.

Люди пытались прогнать животное сигналом и словами: «Эй, дружочек. Ну убегай!»

Спустя некоторое время медведь ушел с дороги, и машина смогла продолжить движение.

На днях В Ханты-Мансийском автономном округе водитель легковой машины сбил медведя. Животное погибло на месте, а автомобиль получил повреждения.