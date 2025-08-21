Медведь погиб под колесами автомобиля в ХМАО

В Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа водитель легковой машины сбил медведя. Животное погибло на месте, а автомобиль получил механические повреждения. Об этом сайту Ura.ru сообщили в пресс-службе регионального Природнадзора.

Представители ведомства отметили, что за гибель животного виновник ДТП должен будет возместить ущерб в размере 60 тысяч рублей. Если у водителя есть полис ОСАГО, то платеж будет предъявлен страховой компании, в противном случае — самому виновнику.

Экологи подчеркнули, что весной и летом многие животные мигрируют и могут перебегать дорогу, создавая опасные ситуации.