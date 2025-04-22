В Китае врачи вживили мужчине инновационный «чип трезвости»

На востоке Китая хирурги провели операцию по вживлению чипа, помогающего избавиться от алкогольной зависимости. Об этом сообщила газета China Daily.

Пациентом стал 40-летний местный житель, который пил на протяжении 20 лет и никак не мог побороть пагубную привычку. Стандартные методы избавления от зависимости не помогли, поэтому он решил воспользоваться новой методикой.

Процедура прошла под местной анестезией. «Чип трезвости», состоящий из десяти гранул налтрексона гидрохлорида, мужчине ввели в подкожный слой жира внизу живота.

Гранулы будут постепенно высвобождать вещество, которое способствует подавлению тяги к спиртным напиткам. Действие препарата длится около шести месяцев.

Ранее преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов предупредил об опасности пива. Он отметил, что оно способно вызвать алкоголизм быстрее, чем все остальные горячительные напитки.