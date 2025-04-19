В Китае состоялся первый в мире полумарафон с участниками-роботами
The Global Times: в Пекине роботы вышли бежать полумарафон с людьми
Более 20 моделей роботов стали участниками полумарафона на 21 километр в Китае. Умные машины бежали вместе с людьми, сообщил издание The Global Times.
Необычное спортивное мероприятие прошло в Пекине. Победителем среди андроидов стал робот Tien Kung Ultra, которого сконструировал Национальный центр робототехники. Несмотря на падение на одном из участков беговой дорожки, путь занял у него 2 часа 40 минут.
Среди людей первое место занял эфиопский атлет — он преодолел дистанцию за 1 час и две минуты.
Всего в полумарафоне участвовали 12 тысяч человек. Издание отметило, что забег продемонстрировал желание Китая активнее развивать робототехнику.
Агентство Reuters сообщило, что к каждому роботу на полумарафоне приставили человека-тренера, который поддерживал подопечного на пути к финишу.
«Несколько роботов были в кроссовках, один надел боксерские перчатки, а другой носил красную повязку на голове с надписью „Обязан победить“ на китайском языке», — добавило издание.
Ранее в Одинцове прошел фестиваль робототехники и технологий. Организаторы включили в программу мероприятий бои мини-роботов, выставки, мастер-классы и круглые столы.