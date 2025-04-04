Фестиваль роботехники начался в Одинцове

пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Ежегодный фестиваль робототехники и технологий «Робосити» стартовал в Одинцове. Он продлится до 31 мая в муниципалитете.

В программе фестиваля различные соревнования по робототехнике в 14 категориях, бои мини-роботов, выставка, мастер-классы и круглые столы.

Также пройдут соревнования, в которых примут участие команды школьников и студентов от семи до 20 лет. Соревнования проходят оффлайн на площадке фестиваля по адресу улица Маршала Жукова, дом 28.

Регистрация на соревнования VIII Всероссийского фестиваля робототехники доступна на сайте. Фестиваль «РОБОСИТИ» 2025 продлится до 31 мая.

Любовь к роботам и машинам, которая изначально выражалась в игре, поможет ребятам найти дело всей своей жизни — так считают организаторы фестиваля. Также организаторы смогут продвигать научно-техническое творчество и робототехнику среди молодежи Московской области.