В Британии домой вернулась пропавшая пять лет назад кошка
В Великобритании кошка по кличке Бинди вернулась домой перед Рождеством. Животное пропало в 2020 году, сообщил британский телеканал Би-би-си.
По словам хозяйки Джилли Фретвелл, после пропажи любимицы она искала ее около года, но безуспешно. Потом утратила надежду вернуть питомицу.
Бинди нашли спустя пять лет после исчезновения. В декабре женщине позвонили ветеринары, сообщив, что кошка находится у них.
Фретвелл рассказали, что неравнодушная прохожая увидела Бинди на улице и принесла в клинику. Ветеринары выяснили, что кошка чипирована. Это помогло им связаться с хозяйкой животного.
Бинди находилась в отличном состоянии. Кошке 10 лет. Она выглядела здоровой и упитанной. Ветеринары обнаружили у нее только несколько царапин.
«Настоящее рождественское чудо», — отметила Фретвелл.
Ранее в Орле участковый помог владельцам разыскать пропавшую собаку по кличке Ронни.