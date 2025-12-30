В Британии домой вернулась пропавшая пять лет назад кошка

В Великобритании кошка по кличке Бинди вернулась домой перед Рождеством. Животное пропало в 2020 году, сообщил британский телеканал Би-би-си .

По словам хозяйки Джилли Фретвелл, после пропажи любимицы она искала ее около года, но безуспешно. Потом утратила надежду вернуть питомицу.

Бинди нашли спустя пять лет после исчезновения. В декабре женщине позвонили ветеринары, сообщив, что кошка находится у них.

Фретвелл рассказали, что неравнодушная прохожая увидела Бинди на улице и принесла в клинику. Ветеринары выяснили, что кошка чипирована. Это помогло им связаться с хозяйкой животного.

Бинди находилась в отличном состоянии. Кошке 10 лет. Она выглядела здоровой и упитанной. Ветеринары обнаружили у нее только несколько царапин.

«Настоящее рождественское чудо», — отметила Фретвелл.

