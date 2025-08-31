В Китае отец прошел с детьми за месяц 800 километров

SCMP: житель Китая прошел с детьми 800 километров, чтобы укрепить их характер

В Китае мужчина прошел пешком с детьми 800 километров в воспитательных целях. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

По данным издания, владелец автошколы решил устроить поход из Шэньчжэня в Чаншу, взяв с собой десятилетнюю дочь и восьмилетнего сына.

«Мои дети часто сдаются и избегают трудностей. Я хотел, чтобы они научились доводить начатое до конца», — рассказал он.

Семья прошла всю дистанцию за 31 день. Отец с детьми вышли на маршрут 17 июля и спустя месяц, 17 августа, были на финальной точке. Каждый взял с собой рюкзак весом пять килограммов.

Жена мужчины Ван сначала была против этой идеи из-за жары и соображений безопасности, но потом увидела положительные изменения в детях, отметив, что они стали более самостоятельными.

Ранее в Таиланде 62-летний мужчина прошел босиком 500 километров из одной провинции в другую после ссоры с женой. Весь путь у него занял две недели.