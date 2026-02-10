В Китае мужчина 27 лет жил с наконечником от ручки в глазнице

В китайском городе Шэньчжэнь врачи извлекли из глазницы 46-летнего мужчины наконечник шариковой ручки. Он, как выяснилось, находился там почти три десятилетия. О необычном случае сообщило издание Jam Press .

Пациент по фамилии Фанг обратился в больницу после того, как старая шишка в области глаза стала увеличиваться и причинять сильную боль. Медики осмотрели мужчину и направили его на компьютерную томографию. Исследование показало причину воспаления: в глазнице застрял посторонний предмет — наконечник от шариковой ручки диаметром около 2,5 сантиметра.

Сам Фанг рассказал врачам, что травму получил 27 лет назад во время драки с одноклассником — тогда ручка попала ему в глаз. В больнице мальчику наложили швы и отпустили домой. По его словам, никаких дополнительных обследований тогда не проводили.

Через несколько лет на месте старой травмы появилась небольшая припухлость, но Фанг не придал этому значения. Все эти годы он не подозревал, что часть той самой ручки могла остаться в глазнице.

Врачи провели операцию и удалили инородный предмет. Сейчас пациент восстанавливается после вмешательства и чувствует себя хорошо.

С необычными случаями в своей практике сталкиваются медики по всему миру. Недавно в Оренбургской области врачи спасли ребенка, который случайно проглотил металлическую ложку длиной 14 сантиметров.