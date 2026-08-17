Поисковики из Лобни нашли место подрыва советского танка в Тверской области

Участники лобненского отделения Совета ветеранов Вооруженных Сил России — поискового отряда «Память» — выехали на раскопки в места боев 1942–1943 годов на границе Тверской и Смоленской областей. Поисковики обнаружили место подрыва советского танка.

Добровольцы провели разведку и поисковые работы, в результате которых также были найдены различные артефакты времен Великой Отечественной войны. Поисковики посетили две братские могилы советских воинов и почтили память погибших героев.

Поисковый отряд «Память» объединяет 14 человек из Лобни и других городов Подмосковья. Помимо поисковой работы, они занимаются благоустройством воинских захоронений и проводят уроки мужества в школах, передавая подрастающему поколению память о героях прошлого. Отряд выезжает на раскопки до трех раз в месяц.