В Казани выставили на продажу монету 1727 года за 10 млн рублей

В Казани на продажу выставили редкую монету с портретом императора Петра II. Объявление опубликовали в Сети.

Продавец оценил монету номиналом один рубль в 10 миллионов рублей. Из описания следует, что денежный знак выпустили в 1727 году.

На лицевой стороне монеты нанесен портрет императора Петра II. С другой стороны — четыре буквы «п» с коронами над ними, перекрещенные между собой.

Автор объявления указал, что денежный знак хранится с советских времен и не является подделкой, однако экспертиза по оценке подлинности не проводилась.

Ранее в Москве нашли коллекцию старинных монет на 55 миллионов рублей, которую похитили во Франции из исторического музея Сен-Реми. За совершение преступления под суд попал охранник музея, однако вернуть ценные экземпляры тогда не удалось.