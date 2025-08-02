В Канаде устроили допрос для птицы, уронившей рыбу на ЛЭП и устроившей пожар

Пожарные в Канаде задержали хищную птицу, которая уронила рыбу на линии электропередачи, что привело к возгоранию. Об этом сообщила пожарно-спасательная служба города Эшкрофт в провинции Британская Колумбия в Facebook*.

В среду, 30 июля, небольшое возгорание произошло в поле в шести километрах к югу от Эшкрофта. После тушения пожарные выяснили, что причиной ЧП стала рыба.

Хищная птица скопа поймала ее в реке в трех километрах от места пожара. Во время полета добыча выпала из клюва над линиями электропередачи. Рыба задела провод, из-за чего возникли искры, которые упали на сухую траву.

Подозреваемую скопу поймали и отправили под стражу для допроса. Судья не одобрил освобождение под залог из-за риска, что птица может улететь. Пожарные предположили, что скопа выронила добычу от усталости, которую усугубила сильная жара.

«Или возможно, что она устала есть сырую рыбу и захотела попробовать жареную», — пошутили пожарные.

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