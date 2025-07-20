В Италии покойник очнулся через 30 минут после смерти

Belga: объявленный мертвым мужчина очнулся через полчаса в Италии

В Италии врачи констатировали смерть 78-летнего мужчины. Однако через полчаса он очнулся, сообщило информационное агентство Belga.

По данным издания, у жителя Тарквинии остановилось сердце. Экстренные службы пытались спасти ему жизнь, но в итоге констатировали летальный исход.

Когда к дому вызвали катафалк, мужчина открыл глаза и спросил о своих дочерях. Медики доставили его в больницу. Состояние итальянца стабилизировали.

В медицине подобные случаи называют «феноменом Лазаря» — в честь библейской истории, в которой Иисус воскрешает человека. Под этим термином описывается неожиданное восстановление сердечно-сосудистой функции после неудачной попытки реанимации.

В Индии похожий случай произошел с 25-летним мужчиной. Считавшийся мертвым местный житель проснулся незадолго до своего церемониального сожжения.