Немецкий турист в Албании заплыл за буйки и остался без ног

Полиция Албании: турист на пляже попал под винт катера и лишился конечностей

В Албании на пляже Джипе произошел несчастный случай. Нырявший возле катера немецкий турист попал под винт и получил тяжелые травмы. Полиция начала расследование, сообщил Lapsi.al .

По официальной версии, 27-летний уроженец Орикума управлял лодкой за пределами зоны безопасности и на значительном расстоянии от буйков. Винт его судна ампутировал конечности 46-летнему немцу, нырнувшему неподалеку.

«Пограничная полиция <…> сразу же после получения уведомления оказала первую помощь пострадавшему, а затем организовала его немедленную транспортировку в больницу для оказания медицинской помощи», — сообщила пресс-служба.

Винт порезал туристу ноги и позвоночник, сообщил Newsbomb.al. Водитель катера оказал ему первую помощь, прежде чем передать экстренным службам. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили сначала в Химару, затем вертолетом в травматологическую больницу в Тиране.

После допроса полиция задержала владельца катера. Известно, что он имел документы на управление судном.

Подобный случай произошел на Кубани. Мужчина на моторной лодке не заметил туристку, винт отсек ей часть правой ноги.