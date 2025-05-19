В Испании стали искать добровольцев, готовых 4 года пить вино
Испанские ученые из Университета Наварры запустили масштабное исследование. Они планируют выяснить, как влияет регулярное умеренное потребление алкоголя на организм человека, сообщил телеканал Antena3.
Проект UNATI финансируется Европейским исследовательским советом. Его бюджет — 2,4 миллиона евро (более 217 миллионов рублей).
В исследовании примут участие 10 тысяч добровольцев в возрасте от 50 до 70 лет. Каждый из них будет регулярно, но умеренно употреблять алкоголь.
По словам ученых, проект независим от алкогольной индустрии. В рамках исследования они планируют выявить связь между потреблением спиртных напитков с сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологическими и деменцией.
По состоянию на май 2025 года в проекте зарегистрировали около 4000 человек. К июню число добровольцев планируют довести до 10 000 человек. Для участия в эксперименте необходимо употреблять как минимум три порции алкоголя в неделю. Трезвенников не берут.
Все участники проекта будут употреблять вино под присмотром специалистов, а также получат бесплатное медицинское сопровождение. Для них также предусмотрены онлайн-сессии и регулярные опросы.
Ранее эндоваскулярный хирург Ашот Григорьян развеял мифы о влиянии вина на работу сердца. По его словам, алкоголь в умеренных дозах не навредит здоровью, но проблема здесь в понимании нормы.