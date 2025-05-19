В Испании стали искать добровольцев, готовых 4 года пить вино

Испанские ученые из Университета Наварры запустили масштабное исследование. Они планируют выяснить, как влияет регулярное умеренное потребление алкоголя на организм человека, сообщил телеканал Antena3 .

Проект UNATI финансируется Европейским исследовательским советом. Его бюджет — 2,4 миллиона евро (более 217 миллионов рублей).

В исследовании примут участие 10 тысяч добровольцев в возрасте от 50 до 70 лет. Каждый из них будет регулярно, но умеренно употреблять алкоголь.

По словам ученых, проект независим от алкогольной индустрии. В рамках исследования они планируют выявить связь между потреблением спиртных напитков с сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологическими и деменцией.

По состоянию на май 2025 года в проекте зарегистрировали около 4000 человек. К июню число добровольцев планируют довести до 10 000 человек. Для участия в эксперименте необходимо употреблять как минимум три порции алкоголя в неделю. Трезвенников не берут.

Все участники проекта будут употреблять вино под присмотром специалистов, а также получат бесплатное медицинское сопровождение. Для них также предусмотрены онлайн-сессии и регулярные опросы.

Ранее эндоваскулярный хирург Ашот Григорьян развеял мифы о влиянии вина на работу сердца. По его словам, алкоголь в умеренных дозах не навредит здоровью, но проблема здесь в понимании нормы.