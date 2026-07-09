В Индии скотовод спасся, погладив напавшую на него львицу

Life: в Индии мужчина спасся, погладив напавшую на него львицу

В Индии львица схватила мужчину, но ему удалось спастись благодаря присутствию духа. Об этом сообщил сайт Life.ru .

Хищница набросилась на скотовода Калу Пармара возле его дома в деревне Гараджия штата Гуджарат. Не растерявшись, мужчина начал гладить животное, впившееся когтями в его ногу. Так он пролежал около получаса, глядя львице в глаза.

Соседи не решались подходить близко, но пытались отпугнуть львицу криками, кидали в нее камни. В итоге хищница ушла, пострадавшего доставили в больницу с травмами руки и ноги.

Ранее в Индии азиатская львица схватила маленького ребенка на дороге и утащила в джунгли. Когда мальчика нашли, он был уже мертв. Сотрудники департамента лесного хозяйства поймали львицу и еще четырех хищников.