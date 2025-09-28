В Индии мать помогла дочери сбежать с любовником, обвинив тигра в ее пропаже

В индийском штате Уттар-Прадеш девушка сбежала с любовником перед свадьбой. Чтобы скрыть позор семьи, мать обвинила в ее пропаже тигра, сообщила газета The Times of India.

Женщина заявила, что хищник утащил девушку во время заготовки корма. После этого полиция и около 600 местных жителей в течение 10 часов прочесывали поля и проверяли ловушки. Однако, кроме пары оставленных тапочек, ничего найти не удалось.

Позже выяснилось, что девушка на самом деле сбежала со своим возлюбленным из соседнего села из страха, что ее выдадут замуж за другого мужчину. Мать специально придумала историю о тигре. Любовника девушки задержали.

Чиновник Сикандар Сингх предупредил, что за распространение ложных слухов предусмотрено наказание: это привело к зря потраченным ресурсам и панике среди жителей.

Ранее в штате Уттар-Прадеш раскрыли исчезновение женщины. Она сбежала из дома с женихом своей дочери и деньгами.