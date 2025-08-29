В Индии 55-летняя женщина родила 17-го ребенка
В Индии 55-летняя Реха Калбелия родила 17-го ребенка. Многодетная семья живет в самодельной хижине, сообщило India Today.
Из рожденных детей у женщины выжили только 11, причем пятеро уже взрослые и создали свои семьи. Калбелия с мужем и детьми выживают за счет сбора металлолома и у них нет своего жилья.
Многодетной матери по государственной программе выделили дом, но из-за бюрократических трудностей она не может его получить. Мужу пришлось занять денег у ростовщиков, чтобы прокормить семью, но до сих пор не погасил долг.
Гинекологу Рошану Даранги женщина сообщила, что это у нее были четвертые роды, скрыв истинное количество детей.
