В идеальный гардероб женщин старше 50 лет вошли джинсы, блузки и пиджаки

Идеальный гардероб женщины за 50 лет включает классические синие джинсы прямого или расклешенного кроя и брюки карго. Об этом сообщил журнал Vogue .

Стилисты считают, что с джинсами и брюками карго можно составить и неформальные, и утонченные образы. Они рекомендовали женщинам за 50 лет носить белые блузки и рубашки разного кроя, а также классические пиджаки и тренчи.

В список удачных вещей для стильного образа также вошли большие сумки, элегантные кроссовки или лоферы. Специалисты назвали актуальными джинсовые шоперы или вместительные плетеные сумки из рафии, которые можно носить как в офис, так и на пляж.

Ранее звездный стилист Анвар Очилов рекомендовал использовать тигриный принт. По его словам, этот узор остается одним из самых дорогих и актуальных. Кроме того, он подходит как мужчинам, так и женщинам. Сочетать расцветку можно с красными туфлями, черными босоножками или кроссовками.