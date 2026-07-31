Стилист Анвар Очилов назвал тигриный принт актуальным

Звездный стилист Анвар Очилов заметил, что тигриный принт подходит мужчинам и женщинам и не теряет актуальности, сообщает «Абзац» .

Очилов отметил, что тигриный принт остается одним из самых дорогих и красивых вариантов в одежде. По его словам, этот узор долго использовал Versace, а другие дизайнеры также включали его в свои коллекции.

«Тигровый принт — это один из самых дорогих, самых красивых принтов, который актуален и сейчас и подходит как мужчинам, так и женщинам», — рассказал Очилов.

Стилист посоветовал сочетать тигриный окрас с красными туфлями, черными босоножками или кроссовками. Он также рекомендовал комбинировать рубашки и блузки с тигровыми колготками или брюками.

Очилов добавил, что строгих ограничений для таких сочетаний нет.