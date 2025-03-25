В Германии пожилая женщина родила 10-го ребенка

В Берлине пожилая женщина родила 10-го ребенка. Об этом сообщило издание Telegraaf .

Матерью стала 66-летняя Александра Хильдебрандт, родившая сына на 37-й неделе беременности.

Мальчик весил 3550 граммов, рост составил 50 сантиметров. Врачи провели кесарево сечение, чтобы извлечь ребенка. Для немки это уже восьмые такие роды.

По словам руководителя клиники, «это число и преклонный возраст матери уникальны». Он отметил, что Хильдебрандт хорошо перенесла беременность, а сама операция прошла без осложнений.

Женщина работает директором Музея Берлинской стены. Впервые она стала матерью в 21 год. Ее старшей дочери Светлане 45 лет, она работает врачом, а самой младшей — два года.

«Если я могу менять подгузники в своем возрасте, почему бы и нет?» — пошутила женщина.

Хильдебрандт отметила, что ее прекрасное физическое состояние стало результатом правильного питания, отказа от вредных привычек, а также ежедневного плавания и бега.

Ранее в Китае внезапно умерла девушка, известная как «ребенок тысячелетия».