В Германии обанкротился трактир, который посещали Ницше и Гейне

Bild: один из старейших трактиров в Германии обанкротился после 270 лет работы

Один из старейших трактиров Германии — Schaumburger Hof («Шаумбургский двор») — объявил о банкротстве после более чем 270 лет непрерывной истории. Об этом сообщила газета Bild .

Заведение в районе Плиттерсдорф окончательно закрылось: уведомление разместили на официальном сайте. Таким образом, прервалась история трактира, начавшаяся 31 марта 1755 года, когда винодел открыл на берегу Рейна постоялый двор с конюшнями для лошадей.

Место быстро стало популярным у так называемых тягачей, которые тянули суда вверх по течению с помощью лошадей, когда течение или ветер были недостаточно сильными.

Со временем трактир превратился в модное заведение для знати и интеллигенции. Здесь бывали Фридрих Ницше, Александр фон Гумбольдт, Генрих Гейне, восхищавшийся террасой под липами. В XX веке Schaumburger Hof вошел и в политическую историю: 5 сентября 1948 года именно здесь заседал Парламентский совет, работавший над Основным законом ФРГ, принятым восемь месяцев спустя.

После переезда федерального правительства из Бонна в Берлин ресторан на несколько лет закрылся, а в 2000-х возобновил работу благодаря частным инвесторам. Однако удержаться на плаву не удалось. Пандемия, рост минимальной зарплаты и увеличение расходов на энергоресурсы привели к финансовым проблемам. В начале января Боннский суд открыл процедуру банкротства оператора заведения.

Пока неизвестно, означает ли это окончательную точку в истории легендарного трактира: конкурсный управляющий намерен обсудить дальнейшую судьбу объекта с владельцем здания.

