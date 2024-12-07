Завод Mirabell, который производил названные в честь композитора Вольфганга Моцарта конфеты, закрывается в Австрии. Об этом сообщила газета Kurier .

Последняя партия конфет Mirabell Mozartkugel отправилась в контейнер для сбора 5 декабря.

Завод в Гредиге закрывает производство спустя 127 лет. Раньше там производили свыше 12 тонн сладостей, однако в последние несколько лет выпускали не больше одной тонны в год. До конца работы завода в производстве остались три продукта — Mozartkugeln, Mozarttaler и Milkkettes. Американская компания-владелец Mondelez перенесет производство в другую страну.

Скандинавские компании отказываются работать с американским производителем кондитерских изделий Mondelez International из-за его нежелания уходить с российского рынка. Производителю печенья Oreo объявили бойкот несколько скандинавских организаций.