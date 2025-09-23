В Польше обнаружили клад с монетами XVII века

В Люблинском воеводстве Польши краевед обнаружил старинный клад. Гжегож Панек нашел его вблизи Шверщув. Об этом сообщил сайт «Наука.ТВ» .

Краевед обследовал сельскохозяйственные угодья с помощью металлоискателя, когда прибор зафиксировал сигнал. Поначалу из земли были извлечены лишь несколько монет из меди, покрытых окислами, но вскоре стало ясно, что их гораздо больше, написала «Свободная пресса».

Клад содержит около пяти тысяч медных и серебряных монет, отчеканенных в XVII веке, в основном во времена правления короля Яна II Казимира, с 1650 по 1657 год.