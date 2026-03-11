В эфире «Радиостанции Судного дня» прозвучало новое сообщение

УВБ-76, она же «Радиостанция Судного дня» или «жужжалка», передала новое сообщение. Об этом сообщил телеграм-канал «УВБ-76 логи» .

В 12:45 по московскому времени в эфире прозвучало сообщение, которое изначально было обозначено как «Опустение», но позже переправлено на «Греховный».

Накануне «жужжалка» передала сразу три слова — «чад», «абстракция» и «бухозуд».

Особенно активной радиостанция была 11 февраля, выдав за сутки сразу 24 сообщения и почти побив исторический максимум. Позднее телеграм-канал сообщил, что такая активность была связана с плановыми учениями, в рамках которых проверялась надежность узлов связи и радиоцентров.