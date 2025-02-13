В эфире «Радиостанции Судного дня» прозвучали 25 загадочных сообщений

По данным канала, в 09:09 по московскому времени в эфире прозвучало слово «синопсис», а через 10 минут — «нарта». В 10:40 радиолюбители услышали сообщение «бульвар», спустя четыре минуты — «плагиат». Через шесть минут озвучили слово «одоферт» и после такого же интервала — «микропора».

В период с 11:36 по 16:17 в эфире звучали 14 загадочных слов. В течении 10 минут с 16:25 слышно было сразу несколько слов, среди них «ворсобаян» и «морфожанр». Последнее сообщение зафиксировали в 17.15, оно содержало слово «брахмапутра».

В декабре на радио УВБ-76 включили песню «Я русский» и гимн СССР. Пользователи соцсетей предположили, что это было предупреждение о пуске российского баллистического комплекса «Орешник».