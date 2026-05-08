В Чехии поросенка по имени Пепа заперли в тюремной камере

В чешском городе Ржичаны велосипедистка передала полиции найденного у обочины поросенка. На время поиска приюта его поселили в тюремной камере, сообщил iDNES .

«Мы получили сообщение от женщины, которая ехала на велосипеде по дороге из Ржичан в Светице и заметила в канаве маленького поросенка. Наши коллеги немедленно выехали на место происшествия», — рассказала пресс-секретарь полиции Барбора Шневейссова.

Его напоили и отвезли в полицейский участок. Велосипедистка обзванивала центры спасения животных, которые могли бы принять поросенка.

Полицейские дали ему имя Пепа и на время поисков нового дома поселили в камере. В конце концов принять поросенка согласилась спасательная станция во Влашиме, и заключенного передали специалистам.

