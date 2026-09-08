Итальянский подсвечник ручной работы обнаружили на КПО в Подмосковье

пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Коллекция музея «Культурный слой», расположенного на территории комплекса по переработке отходов в Подмосковье, пополнилась редким латунным подсвечником. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Необычный предмет обнаружили сотрудники сортировочной линии. Находка представляет собой декоративную тарелку-подсвечник из латуни с кольцевой ручкой.

Изделие принадлежит мастерам известной итальянской фабрики интерьерного декора. Модель под названием «Маргаритка» выполнена по классической португальской методике литья в песчаные формы.

Данная технология подразумевает исключительно ручной труд: от подготовки формовочной смеси и заливки расплава до финальной шлифовки, многоступенчатой полировки и сушки.

Сейчас собрание музея насчитывает около двух тысяч предметов, спасенных сотрудниками комплексов от уничтожения. Новый латунный артефакт займет почетное место среди этих экспонатов.

Ежедневно комплексы региона пропускают тысячи тонн мусора. Благодаря системе глубокой сепарации специалисты не только выбирают 44 вида вторсырья для заводов, но и сохраняют предметы, имеющие историческую ценность.