В Британии врачи приняли симптомы рака у женщины за тревожность

Врачи в Великобритании при обследовании 30-летней Тамейки Макбрайд приняли симптомы рака щитовидной железы за тревожное расстройство. Об этом сообщила газета Mirror.

Сильное недомогание мучило австралийку с 2015 года, но врачи все это время списывали ее симптомы на тревожность. Анализы крови отклонений не показывали, поэтому женщину убеждали, что поводов для беспокойства нет.

После рождения второго ребенка Макбрайд заметила припухлость на шее и вновь стала проходить обследования. В итоге УЗИ показало, что у Тамики рак щитовидной железы.

Выяснилось, что заболевание было редкого и агрессивного типа. Хирурги удалили женщине щитовидную железу и 34 лимфоузла, 12 из которых оказались поражены раком. Сейчас 30-летняя австралийка проходит курс радиойодтерапии.

