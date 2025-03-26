Подмосковные спасатели напомнили о мерах безопасности при встрече со змеей

С наступлением тепла в Подмосковье от зимней спячки просыпаются змеи. Пресмыкающиеся часто селятся рядом с водоемами, болотами, под камнями, в густой траве и в заброшенных постройках, однако они могут появляться ближе к человеческому жилищу. О том, как обезопасить себя от змей, рассказали в «Мособлпожспас».

В этом году из-за раннего наступления тепла змеи могут проснуться раньше срока, рассказал заместитель начальника поисково-спасательного поста «Мособлпожспас» Александр Проценко. Всего в Подмосковье обитают несколько видов пресмыкающихся, ядовитой является только гадюка. Ее можно узнать по зигзагообразному рисунку на спине, узкому участку между телом и головой, коричневому или рыжему окрасу. У такой змеи «кошачьи» зрачки, треугольная голова и два больших клыка.

«Чтобы избежать встречи с гадюкой, необходимо поддерживать порядок на дачном участке: убирать старые листья и мусор, скосить высокую траву, заделать ямы и проверить укромные места. Также следует избегать захламленности и регулярно убирать территорию. При прогулке на природе спасатели рекомендуют надевать закрытую одежду и обувь, а также советуют не ходить по непротоптанным тропинкам и не ворошить прошлогоднюю листву», — сказал Александр Проценко.

Он добавил, что при встрече со змеей важно соблюдать дистанцию, не делать резких движений и не провоцировать ее.

Пресмыкающиеся не агрессивны и не нападают без причины, но могут укусить, если чувствую угрозу. В таких случаях необходимо запомнить время происшествия и обратиться за помощью в скорую. К ране необходимо приложить холод. Специалисты также советуют выпить антигистаминные препараты и употреблять много жидкости.

«Важно помнить, что в такой ситуации запрещено высасывать яд, принимать алкоголь, накладывать жгут на конечности или прижигать рану йодом или зеленкой. Если вы обнаружили змею в необычном для нее месте, и это может угрожать жизни и здоровью людей, то следует сообщить об этом по единому номеру экстренных оперативных служб 112», — заключил Проценко.