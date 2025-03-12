В Бразилии анаконда прокатилась на спине каймана

Рыбаки в Бразилии застали желтую анаконду, которая прокатилась по реке верхом на очковом каймане. Необычная кооперация рептилий шокировала их, сообщил сайт What’s the Jam .

Мужчины рыбачили в болотистой местности в штате Мату-Гросу недалеко от Пантанала. В какой-то момент мимо их лодки проплыл очковый кайман из семейства аллигаторов. На спине хищника лежала змея — неядовитая желтая анаконда.

«В Пантанале, анаконда обвилась вокруг каймана. Здесь, в джунглях, одно животное проглатывает другое», — рассказал один из очевидцев.

Обычно кайманы и анаконды конкурируют за одну и ту же пищу. Местные жители в шутку прозвали парочку Тимоном и Пумбой из Амазонки за редкий пример мирного сосуществования.

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