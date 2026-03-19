Ученый Алексеев рассказал о трудностях в обнаружении метеоритов, приближающихся к Земле

Научный сотрудник Государственного отдела истории космонавтики имени К. Э. Циолковского Александр Алексеев рассказал РИА «Новости» о трудностях в обнаружении метеоритов, приближающихся к Земле. Основная проблема заключается в том, что эти небесные тела часто имеют небольшие размеры и, соответственно, низкую яркость, из-за чего их сложно увидеть с помощью телескопов.

Специалист отметил: «Маленькие метеороиды сложно зафиксировать из-за их слабой яркости в космическом пространстве».

Из-за малых размеров телескопы не могут рассмотреть эти объекты до момента их падения. Алексеев добавил, что падение небольших небесных объектов происходит неожиданно, хотя такие объекты встречаются довольно часто. Крупные метеориты, заметные в телескоп, представляют собой редкость, что усложняет их прогнозирование, написал «Ридус».

Тем не менее известны случаи, когда удавалось предсказать время падения тел размером более метра, но это возможно только при своевременном обнаружении системами предупреждения о кометно-астероидной угрозе. Алексеев подчеркнул, что прямое наблюдение таких событий через телескоп или бинокль невозможно. Эффективным средством для фиксации метеоритов являются видеокамеры, которые сейчас широко распространены.