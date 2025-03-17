В Белоруссии уборщик нашел пачки долларов в подушке и вернул их клиентке

В Белоруссии сотрудник клининговой компании обнаружил в подушке клиентки пачки 4100 долларов и 200 евро. Деньги вернули владелице, сообщил Telegram-канал Shot .

История в духе Ильфа и Петрова произошла в городе Барановичи.

Девушка вызвала сотрудников клининговой компании на уборку дома. Когда они чистили старые подушки, то обнаружили небольшой сверток с пачками долларов и евро.

Выяснилось, что у клиентки недавно умерла бабушка. Возможно, таким образом она спрятала свое наследство.

«Всего в свертке клинеры обнаружили 4100 долларов (более 350 тысяч рублей) и 200 евро (более 18 тысяч рублей), все деньги они вернули своей заказчице», — уточнил канал.

По словам владельца клининговой компании, он впервые столкнулся с такой крупной находкой за время работы. До этого его сотрудники находили только мелкие монеты, большей частью советские. Мужчина добавил, что он сразу сообщил клиентке про деньги, вознаграждения не взял.

Ранее в Москве уборщица несколько месяцев обворовывала клиентку. У владелицы квартиры пропали деньги и ювелирные украшения.