В Бельгии строители нашли в подвале дома клад с золотом на €9 млн

В Бельгии строители обнаружили клад с золотыми монетами и слитками во время ремонта здания. Об этом сообщила телерадиокомпания RTL со ссылкой на прокуратуру Восточной Фландрии.

Строители нашли сокровища, когда ремонтировали здание CAW (центр общей социальной помощи). Здание находится в коммуне Сен-Жиль-лез-Термонде, Восточная Фландрия.

Сотрудники строительной компании De Brand обнаружили клад в стене подвала здания и немедленно связались со своим заказчиком. В сейфе находились золотые монеты, слитки и самородки с номерами. По предварительной оценке, их общая стоимость составила девять миллионов евро (877,5 миллиона рублей).

Полиция изъяла найденные сокровища. Прокуратура выясняет их происхождение, но пока не удалось узнать, кто их законный владелец.

В начале лета в Румынии кладоискатель наткнулся на клад с золотыми ожерельями бронзового века.