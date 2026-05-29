В Австралии рыбакам пришлось съесть улов стоимостью 4 миллиона рублей

Три австралийских рыбака выловили тунца весом 107 килограммов, но не смогли его продать и решили съесть. Об этом сообщила Российская газета со ссылкой на Nine News.

Братья Питер, Майкл и Андреас Саллум поймали гигантскую рыбу, когда катались на яхте своего двоюродного брата. Чтобы поймать и вытащить тунца на борт, им понадобилось два часа, а размер улова поразил всех, включая капитана.

Австралийский тунец — одна из самых ценных рыб в мире, килограмм его мяса стоит около 683 австралийских долларов, что составляет 35 тысяч рублей.

За 107 килограммов можно было бы выручить более 70 тысяч долларов, то есть почти 4 миллиона рублей. Но по австралийским законам рыбаки-любители не имеют права продавать свой улов, так что им придется съесть его самостоятельно.

