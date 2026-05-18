Кубок по рыбной ловле прошел в Воскресенске

Кубок по рыбной ловле «Наследие» состоялся в акватории Москвы-реки вдоль Докторовского озера. В соревнованиях принимали участие 27 человек, в том числе пятеро детей.

Взрослые рыбаки ловили на фидер, дети — на удочку и на фидер по желанию. Уловы оценивали в разных зачетах профессиональные судьи. Проводились отдельные взвешивания и награждения.

Главный приз турнира выиграл житель Воскресенска Дмитрий Перешкин, общий улов которого составил 5 килограммов 350 грамм. Он же получил приз за самую крупную рыбу весом 1 килограмм 730 грамм.

Победитель признался, что сомневался в своем успехе, но за 10 минут до окончания конкурса ему попалась крупная рыба, которая многое решила. «Удача сегодня была на моей стороне. Новичкам везет!» — сказал Дмитрий Перешкин.

Председатель общественной организации «Наследие» Евгений Бузницкий рассказал, что в Воскресенске много любителей рыбной ловли, которые также принимают участие в соревнованиях по всей России.