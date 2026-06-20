В Астрахани завелись хищные медузы из Амазонки

Жители Астрахани обнаружили в акватории набережной Приволжского затона расселившуюся по всему миру пресноводную медузу Craspedocusta sowerbii. Об этом сообщила пресс-служба ФГБУ «Астраханский государственный заповедник».

Научный сотрудник заповедника, гидробиолог Мария Бирюкова, получившая на руки живой материал, пришла к выводу, что в городском водоеме поселилась медуза, родиной которой являются воды реки Амазонки. Медуз передали в Институт океанологии имени П. П. Ширшова РАН, чтобы провести генетический анализ и выяснить, каким путем они попали в Астрахань.

Эти медузы являются хищниками, способными подорвать кормовую базу для планктоядных рыб. Живут они до 40 лет. Избавиться от них можно только в двух случаях — осушение или вымерзание водоема.

Ранее завотделом дистанционных методов исследований в Морском гидрофизическом институте Сергей Станичный объяснил, почему в акваториях Черного и Азовского морей появились массовые скопления медуз.