Океанолог объяснил скопления медуз у побережий Черного и Азовского морей

Массовые скопления медуз, заполонившие акватории Черного и Азовского морей, связаны с течениями и направлением ветра. Об этом РИА «Новости» рассказал завотделом дистанционных методов исследований в Морском гидрофизическом институте Сергей Станичный.

«Это не выросла популяция, это просто скопления в отдельных районах за счет динамических процессов. Этому способствуют локальные течения, которые в первую очередь определяются ветром», — пояснил океанолог.

Он отметил, что эти скопления будут уменьшаться при перемене течения и направления ветра. Кроме того, на увеличение численности медуз может повлиять также изменение солености воды, но не существенно.

Станичный добавил, что в этом году температура воды в Азовском море будет ниже обычной. При том, что для активного размножения им требуется прогретая вода с высокой соленостью.

Ранее врач-методист Нигина Арушанова сообщала, что ожоги медуз могут привести к анафилаксии у людей с гиперчувствительностью иммунной системы.