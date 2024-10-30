Узбекистанец привез в Россию «целую квартиру» на крыше автомобиля

Пресса.uz: узбекистанец привез в Россию всю мебель из квартиры на крыше авто

Уроженец Узбекистана решил перевезти в Россию «целую квартиру» на крыше автомобиля. Кадры с таможенного поста опубликовали в Telegram-канале Пресса.uz .

На них видно, что на крыше Cobalt находится очень много вещей. Среди них есть стиральная машина, несколько чемоданов и множество других предметов, бережно накрытых пакетами.

По данным журналистов, с таким багажом узбекистанец проделал весь путь до России. Помимо него, в машине находились еще пять пассажиров.

Ранее пресс-служба белорусского Государственного таможенного комитета сообщила о задержании посылки на пункте контроля в аэропорту Минска. Злоумышленники под видом сантехники отправили в страну переделанный в боевой сигнальный пистолет МР-371, кобуру, два магазина и 19 патронов.