«Ушел отсюда!» Россиянка прогнала огромного белого медведя грозным криком и лопатой

На острове Голомянный архипелага Северная Земля синоптик Наталья Рассоха прогнала с территории станции Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды белого медведя. Об этом сообщил Telegram-канал Readovka .

Наталья заметила, как белый медведь крадет рыбу из местных запасов. Судя по всему, это уже не первый раз, когда хищник пытается стащить запасы. Уверенным тоном россиянка стала прогонять косолапого.

«Ты задолбал, ушел отсюда!» — грозно прокричала женщина.

Хищник, недолго думая, поспешил унести лапы.

Судя по видео, которое опубликовал Telegram-канал, Наталья уже гоняла медведя лопатой. Вор не пострадал, но испугался. Помогли Наталье прогонять хищника местные собаки.

Ранее пенсионерка прогнала бурого медведя в Магаданской области. Она подняла с земли камни, но бросать их не стала, тем не менее хищник испугался и ретировался.

