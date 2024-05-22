Пенсионерка испугала бурого медведя камнем в Магаданской области

В поселке Оротукан Магаданской области пенсионерка проявила удивительную выдержку и умение быстро ориентироваться в экстренной ситуации. А она действительно была из ряда вон выходящая — женщина столкнулась с медведем, когда отправилась заниматься скандинавской ходьбой.

Встречу в районе местного стадиона успели снять на видео. На кадрах медведь подошел к пенсионерке очень близко и встал на задние лапы. Женщина наклонилась, словно поднимая что-то с земли, после чего хищник ретировался.

Подробностями ЧП в беседе с «Магаданской правдой» поделилась начальник администрации поселка Алена Лобова. По ее словам, все произошло рано утром. Пенсионерка пошла заниматься скандинавской ходьбой и, конечно, встретить медведя не ожидала. Но жительница Оротукана не растерялась — подняла с земли камни, но бросать их не стала. Тем не менее на медведя ее движения оказали нужный эффект — он убежал.

Лобова отметила, что незадолго до этого случая медведя заметили возле оротуканской школы. Вероятно, это был тот же хищник, что позже испугал пенсионерку, так как здание учебного заведения и стадион расположены бок о бок. По словам собеседницы издания, такая близкая встреча с медведем в поселке на ее памяти произошла впервые.