URA.RU: сеять щавель можно на протяжении всего летнего периода

Щавель — это неприхотливая зелень, которую можно выращивать в течение всего лета. Многие садоводы сеют его в июне, чтобы к осени получить витаминный урожай. В материале URA.RU рассказал о правилах посадки и ухода за щавелем.

Сеять щавель можно на протяжении всего летнего периода. Последний срок посева должен быть не позднее чем за два месяца до первых заморозков. Часто щавель высаживают на тех участках, где ранее были убраны редис, лук, салат, озимый чеснок, ранний картофель и другие овощные культуры.

Для выращивания щавеля рекомендуется выбирать участки в полутени, например, в зоне распространения тени от деревьев или вблизи построек. Культура не переносит длительного воздействия прямых солнечных лучей.

К почвенным условиям щавель предъявляет следующие требования: предпочтительны легкосуглинистые грунты со слабокислой или нейтральной реакцией среды (уровень pH должен находиться в диапазоне от 6,0 до 7,0), обогащенные органическими веществами. Растение способно давать хорошие урожаи как на нейтральных, так и на слабокислых почвах, но наилучшим вариантом для него являются суглинистые почвы. Неподходящими для выращивания считаются тяжелые глинистые почвы и участки в заболоченных низинах. В случае близкого залегания грунтовых вод необходимо обустроить дренажную систему.