URA.RU: по поверьям в день Евдокии Свистуньи 30 мая змеи выползают из нор и устраивают «свадьбы»

В субботу, 30 мая, в России отмечается несколько значимых праздников. Для православных верующих это Троицкая родительская суббота — день поминовения усопших перед праздником Святой Троицы. В народном календаре этот день известен как Евдокия Свистунья, когда, по поверьям, змеи устраивают «свадьбы», написало URA.RU .

Троицкая родительская суббота — один из двух главных поминальных дней в православном календаре. В этот день верующие приносят в церковь постные продукты для поминальной трапезы, подают записки с именами усопших. Священники поминают их во время службы у алтаря. Смысл этого дня — молитвой и надеждой на Божие милосердие испросить для усопших вечного покоя и спасения.

Также 30 мая православная церковь отмечает день памяти апостола Андроника и святой Иунии. Андроник был епископом Сирмийско-Паннонским и входил в число 70 апостолов Христовых.

В народном календаре 30 мая именуется днем Евдокии Свистуньи. Это название связано с характерными для конца мая сильными, свистящими ветрами. В церковном календаре этому дню соответствует память преподобной Евфросинии (в инокинях Евдокии), великой княгини Московской.

30 мая отмечается Всемирный день борьбы против астмы и аллергии. Эта дата установлена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для повышения осведомленности общества об этих распространенных заболеваниях.

В декабре 2023 года Генеральная Ассамблея ООН, по инициативе Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO), провозгласила 30 мая Международным днем картофеля. Новая дата установлена с целью повышения осведомленности общественности о питательной, экономической, экологической и культурной ценности картофеля и его важной роли в жизни производителей и потребителей.