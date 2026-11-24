Издание URA.RU опубликовало подборку из 10 идей маникюра к Новому году, который, по восточному календарю, пройдет под знаком Огненной Козы. Об этом сообщило издание.

Издание назвало актуальные цвета и дизайны маникюра для встречи 2027 года. По его данным, благоприятными станут красный и близкие оттенки. Символ года можно обыграть золотыми деталями, а также использовать теплую палитру: охру, кремовые и оливковые цвета.

В трендах — френч, нюд с изюминкой, черный лак с золотом, «конфетные» и «стеклянные» ногти, «кошачий глаз», а также дизайны с блестками, елками, мандаринами и звездочками. Издание отмечает, что из-за высокого спроса в предновогодний сезон записываться к мастеру нужно заранее. Изображения понравившихся дизайнов можно скачать, чтобы показать специалисту.