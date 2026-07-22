Ura.ru: на Руси 23 июля отмечали день Антония Громоносца

23 июля 2026 года — день, насыщенный различными праздниками. В России празднуют День дачника и чествуют сотрудников уголовно-исполнительной системы, а в мире отмечают Всемирный день китов и дельфинов, написало Ura.ru .

День дачника не имеет официального статуса, но стал поводом поздравить всех, кто любит жизнь за городом. К середине июля многие садоводы и огородники могут насладиться первыми результатами своего труда.

Также 23 июля отмечают День работника специального учета уголовно-исполнительной системы. Подразделение появилось в 1918 году, а официальный профессиональный праздник учредили в 2007 году. Сотрудники следят за соблюдением законодательства в местах содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

Всемирный день китов и дельфинов посвящен охране морских млекопитающих. В этот день природоохранные организации по всему миру проводят мероприятия, чтобы привлечь внимание к проблемам китов и дельфинов. Праздник появился в 1986 году после запрета на коммерческий промысел китов.

Еще один необычный праздник — День кондитерской посыпки. Он появился в 2017 году по инициативе кондитера и блогера Рози Алиа. Праздник отмечает значимость маленьких, но эффектных элементов для украшения десертов.

23 июля также отмечают Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве. В 1625 году персидский посол привез в дар Патриарху Филарету и царю Михаилу Ризу Господню. С этого момента началась история пребывания святыни в столице России.

На Руси 23 июля отмечали день Антония Громоносца. Люди внимательно следили за громом, пытаясь предсказать погоду и состояние рыбного промысла. Также в этот день заготавливали ряску — водное растение, которое использовалось в народной медицине и как удобрение.