URA.RU: 26 мая верующие вспоминают мученицу Гликерию и стража темничного Лаодикия
Во вторник, 26 мая 2026 года, в России отмечают несколько государственных, международных и религиозных праздников. Верующие вспоминают мученицу Гликерию и стража темничного Лаодикия, а в народном календаре эта дата отмечена как День Лукерьи Комарницы. Об этом рассказало URA.RU.
Попразднство Вознесения Господня. Несколько дней церковного празднования, которые следуют за самим днем Вознесения. Прихожане продолжают молитвенно вспоминать событие и участвовать в церковных службах.
День поминовения мученицы Гликерии девы и с нею мученика Лаодикия. Гликерия — одна из раннехристианских мучениц II века. За твердость веры ее подвергли пыткам, а затем предали зверю. Вместе с ней в церковной памяти остался тюремный страж Лаодикий, который, увидев ее стойкость, уверовал и за это тоже был казнен.
Перенесение мощей преподобномученика Макария Каневского. Этот день отмечают в память о событии 1688 года, когда святые останки преподобномученика Макария Каневского перевезли из Канева в Переяславль ради сохранения реликвии.
День поминовения Александра Римского. Александр служил в Риме и отказался принести жертвы языческим богам. Его подвергли пыткам и обезглавили.
Лукерья Комарница. Связан с днем памяти святой Гликерии из Новгорода. На Руси день Лукерьи считали рубежом между весной и почти летним временем. Его связывали с сезонными заботами крестьян: начало полевых работ, посевы, сбор первых трав.