URA.RU: 26 мая верующие вспоминают мученицу Гликерию и стража темничного Лаодикия

Во вторник, 26 мая 2026 года, в России отмечают несколько государственных, международных и религиозных праздников. Верующие вспоминают мученицу Гликерию и стража темничного Лаодикия, а в народном календаре эта дата отмечена как День Лукерьи Комарницы. Об этом рассказало URA.RU .

Попразднство Вознесения Господня. Несколько дней церковного празднования, которые следуют за самим днем Вознесения. Прихожане продолжают молитвенно вспоминать событие и участвовать в церковных службах.

День поминовения мученицы Гликерии девы и с нею мученика Лаодикия. Гликерия — одна из раннехристианских мучениц II века. За твердость веры ее подвергли пыткам, а затем предали зверю. Вместе с ней в церковной памяти остался тюремный страж Лаодикий, который, увидев ее стойкость, уверовал и за это тоже был казнен.

Перенесение мощей преподобномученика Макария Каневского. Этот день отмечают в память о событии 1688 года, когда святые останки преподобномученика Макария Каневского перевезли из Канева в Переяславль ради сохранения реликвии.

День поминовения Александра Римского. Александр служил в Риме и отказался принести жертвы языческим богам. Его подвергли пыткам и обезглавили.

Лукерья Комарница. Связан с днем памяти святой Гликерии из Новгорода. На Руси день Лукерьи считали рубежом между весной и почти летним временем. Его связывали с сезонными заботами крестьян: начало полевых работ, посевы, сбор первых трав.