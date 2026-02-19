URA.RU: 20 февраля в России празднуют День леденцовых петушков, а в мире — День вишневого пирога

20 февраля отмечается несколько праздничных дат. В России празднуют День леденцовых петушков, а в мире — День вишневого пирога и любви к своему питомцу. Православные чтят память преподобного Луки Елладского, написало URA.RU .

День леденцовых петушков в России

На Руси леденцовые конфеты на палочке были известны уже в XIV веке. Их изготавливали из жженого сахара или патоки с медом и лекарственными травами для лечения боли в горле. Чтобы ребенок не подавился целебной конфетой, ее закрепляли на палочке. Со временем форма конфет усложнилась, и наибольшей популярностью пользовались леденцы в форме петушков как символа жизни и плодородия.

Международные праздники

День любви к своему питомцу отмечается с 2000 года в России по инициативе Международного фонда защиты животных. Этот день призван напомнить о том, что домашние питомцы — не игрушки, а живые существа, нуждающиеся в любви и уходе.

Всемирный день социальной справедливости — международная дата, отмечаемая ежегодно с 2009 года. Она напоминает о важности социального развития и справедливости для мирного сосуществования.

День вишневого пирога

Этот праздник отмечается ежегодно 20 февраля и приурочен к одному из наиболее известных десертов американской кухни — вишневому пирогу. Обычай выпекать пироги был привезен в Северную Америку первыми английскими колонистами.

Православный праздник

День памяти преподобного Луки Елладского — в этот день принято ходить в церковь и почтить память святого, который посвятил свою жизнь служению Богу и был образцом христианского смирения и добродетели.

Также 20 февраля отмечают народный праздник Могущница, связанный с травой лапчатка, и пятый день Масленицы — Тещины вечерки, когда теща по обычаю навещала зятя в его доме с ответным визитом.