Ura.ru: 2 ноября, в День мужчин, женщинам советуют хвалить близких представителей сильного пола

Ежегодно 2 ноября во всем мире отмечается День мужчин. Об этом сообщил Ura.ru.

Идея праздника зародилась еще в конце прошлого столетия, отмечать праздник и вспоминать, что хорошего сделала сильная половина человечества, предложил журналист Джордж Кинделл.

Эту инициативу поддержали, и в 2000 году праздник был официально учрежден в Вене. Роль президента мероприятия тогда досталась бывшему лидеру СССР Михаилу Горбачеву.

В День мужчин женщинам советуют хвалить своих близких представителей сильного пола, порадовать их вкусной едой или сходить с ними на спортивное мероприятие.