Ura.ru: 2 ноября, в День мужчин, женщинам советуют хвалить близких представителей сильного пола
Ежегодно 2 ноября во всем мире отмечается День мужчин. Об этом сообщил Ura.ru.
Идея праздника зародилась еще в конце прошлого столетия, отмечать праздник и вспоминать, что хорошего сделала сильная половина человечества, предложил журналист Джордж Кинделл.
Эту инициативу поддержали, и в 2000 году праздник был официально учрежден в Вене. Роль президента мероприятия тогда досталась бывшему лидеру СССР Михаилу Горбачеву.
В День мужчин женщинам советуют хвалить своих близких представителей сильного пола, порадовать их вкусной едой или сходить с ними на спортивное мероприятие.
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