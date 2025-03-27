Упала с неба. Змея прокатилась на крыше машины в Малайзии

Змея прокатилась на крыше машины в Малайзии и попала на видео

В Малайзии водитель автомобиля не заметил необычного пассажира. На крыше его автомобиля находилась змея, сообщило Need To Know.

Первыми рептилию заметили люди в соседней машине. Во время движения змея обвилась вокруг антенны на крыше автомобиля и периодически поднимала голову, чтобы осмотреться.

Очевидцы сняли странное поведение змеи на видео. В какой-то момент она приблизилась к пассажирскому окну, а потом резко потянулась вверх и соскользнула на дорогу. О ее дальнейшей судьбе ничего неизвестно.

После этого водитель понял, что на его крыше кто-то находился. Он уверен, что змея «упала на машину с неба».

На Тайване двухметровый питон захватил банкомат и не давал местному жителю воспользоваться им. Пользователи Сети заявили, что появление змеи для мужчины стало знаком того, что его ждет удача.