«Пришла денег снять». Двухметровая змея захватила банкомат на Тайване

Need To Know: огромная змея захватила банкомат на Тайване и попала на видео

На Тайване огромная змея захватила банкомат и не дала клиенту воспользоваться им. Об этом сообщило издание Need To Know .

Авторы материала опубликовали видео, на котором видно, как двухметровый питон заполз на уличный банкомат. Случайный прохожий снял пресмыкающееся на камеру мобильного телефона.

«Ого, какая большая змея. На банкомате сидит огромная змея, пришла денег снять. Она около двух метров в длину. Действительно большая, слишком большая», — сказал за кадром очевидец.

В конце ролика змеят упала с банкомата на землю. Пользователи решили, что появление питона — к деньгам, так как 29 января по китайскому календарю наступит год змеи. Многие уверены, что автора видео в будущем ждет удача.

Во Флориде мужчина превратил свой гараж в питомник для 200 змей. Житель позволил своим детям спать с ними в обнимку. В числе питомцев — редкие зеленые древесные питоны и удавы из бассейна Амазонки.