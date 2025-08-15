Упал с обрыва и выжил. Подросток после комы заговорил на языке жестов

DM: в США подросток вышел из 11-дневной комы и обратился к матери с посланием

В США 13-летний подросток 11 дней находился в коме. После пробуждения он передал маме послание на языке жестов, сообщило издание People.

Мальчик в общении со своей матерью Стефании Нили с помощью рук сказал ей фразу «Я люблю тебя».

По данным издания, ребенок неожиданно исчез 27 июля. Через три дня брат нашел его скейтборд примерно в 800 метрах от дома. Служебная собака вышла на след пропавшего.

Мальчика нашли в овраге глубиной свыше 70 метров. У него зафиксировали множественные травмы. В общей сложности он находился в таком состоянии без еды и воды около трех дней.

Подростка доставили в госпиталь и ввели в искусственную кому. У него было несколько кровотечений в мозге, перелом черепа, а также проблемы с легкими и почками.

Первые признаки выхода из комы врачи зафиксировали 8 августа, через сутки мальчик стал общаться на языке жестов.

